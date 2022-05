Verso il Palmares, l’Italia c’è

Condividi l'articolo

(ANSA) – CANNES, 28 MAG – L’Italia nel Palmares di Cannes 22

c’è. Secondo quanto apprende l’ANSA l’organizzazione del

festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8

Montagne con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, tratto dal

romanzo di Paolo Cognetti e girato in Valle d’Aosta, prodotto da

Wildside e distribuito da Vision. Felix van Groeningen e

Charlotte Vandermeersch sono arrivati. Come da regole non si sa

per quale premio (sceneggiatura? regia?) sperando non sia una

chiamata senza premio come pure accaduto anni fa. Alle 20.30 la

cerimonia. Nessun riconoscimento andrebbe invece a Nostalgia di

Mario Martone con Pierfrancesco Favino. (ANSA).



