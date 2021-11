Verso un cyber monday da record

Condividi l'articolo

Gli americani sono tornati allo shopping in persona per il Black Friday, con il traffico nei negozi salito del 48% rispetto allo scorso anno anche se ancora ben al di sotto dei livelli pre-pandemia. E ora di preparano ad aprire i loro portafogli per il Cyber Monday, il giorno dei maxi sconti online per il quale anche quest’anno si prevede un record con Amazon ancora una volta regina delle vendite e l’abbigliamento a fare la parte del leone in seguito alla riapertura dell’economia e alla ritrovata voglia di uscire e festeggiare. Nonostante la volata dei prezzi, i consumatori stanno facendo acquisti ad alta velocità preoccupati dalla possibilità di trovare scaffali vuoti con l’avvicinarsi delle feste natalizie. Le strozzature alle catene di produzione infatti non solo stanno facendo schizzare i prezzi ma stanno anche causando una carenza di prodotti, costringendo ad anticipare lo shopping di Natale soprattutto per i prodotti tecnologici, i più ambiti da bambini e adulti. E così – secondo alcune stime – il Cyber Monday sarà una giornata record per le vendite online nel 2021: l’aumento è atteso essere del 12,4% a 12,12 miliardi di dollari, ovvero un volume di vendite 6,2 superiore alla media durante le feste natalizie.



