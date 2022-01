Vertice sull’Ucraina a Berlino, gli Usa invieranno armi

Condividi l'articolo

Oggi a Berlino si svolgono i colloqui Usa-Uk-Francia-Germania sulla crisi ucraina. Kiev sarebbe “scioccata” intanto dalle parole di Biden, secondo

la Cnn: funzionari ucraini avrebbero letto nelle parole del presidente Usa un via libera alla Russia a invadere. La Casa Bianca chiarisce: qualsiasi attraversamento del confine avrà una “risposta dura e unita degli alleati”. Un nuovo summit con Putin è “una possibilità”, dice Biden.

KIEV – Il presidente Vlodymyr Zelensky dichiara in un video che “la sicurezza globale dell’Europa è impossibile senza il ripristino della sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina”. Il Paese teme un’invasione della Russia, mentre i territori orientali del Donbass sono in mano a milizie separatiste filo-russe.

MOSCA – Il Cremlino ha criticato il presidente Usa Joe Biden per aver dichiarato che “sarà un disastro per la Russia se invade l’Ucraina”. Secondo il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitri Peskov, dichiarazioni del genere “possono facilitare la destabilizzazione della situazione”. Ma non ha escluso che ci possa essere un nuovo colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden, dopo che gli Stati Uniti avranno risposto alle richieste russe sulle garanzie di sicurezza.

L’inviato russo presso l’Unione Europea Vladimir Chizhov, in un’intervista all’ANSA; ha detto: “Io spero che il segretario di Stato Usa Antony Blinken non si presenti al suo incontro a Ginevra con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a mani vuote“.

BERLINO – “Siamo d’accordo sul fatto che l’unica via sia quella politica, questa via passa per il dialogo”. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Berlino con Antony Blinken a proposito della crisi in Ucraina. “Purtroppo la Russia parla un’altra lingua e le attività militari aumentano”, aggiunge.

Gli Stati Uniti hanno approvato la richiesta dei Paesi baltici di inviare armi americane all’Ucraina, nell’ambito della minaccia di un’offensiva militare russa, ha riferito un funzionario del Dipartimento di Stato a margine del vertice di Berlino.

LONDRA – Un’ipotetica azione militare russa in Ucraina sarebbe “un disastro” per Mosca, ma anche per l’intero pianeta. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, ribadendo per l’ennesima volta il monito rivolto assieme agli alleati occidentali nei confronti del Cremlino. “Se la Russia compisse un’incursione in Ucraina, di qualunque portata, io penso che sarebbe un disastro, e non solo per la Russia, sarebbe un disastro per il mondo”, ha dichiarato Johnson, aggiungendo che “il Regno Unito resta fermamente schierato per la sovranità e l’integrità” territoriale ucraina.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte