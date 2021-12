Vertice sull’Ucraina tra Biden e i leader europei, sostegno alla sovranità nazionale

Condividi l'articolo

Joe Biden si è consultato lunedì con gli alleati europei chiave per coordinare il messaggio da inviare a Vladimir Putin nel suo summit virtuale. Il presidente americano Joe Biden e i capi di governo di Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna, si legge in un comunicato della presidenza francese, hanno espresso la loro “determinazione” a far sì che la sovranità dell’Ucraina “sia rispettata”, alla luce delle “tensioni tra la Russia e l’Ucraina”. Durante il vertice virtuale, al quale ha partecipato il presidente del Consiglio Mario Draghi, i capi di governo hanno anche assicurato “il loro impegno ad agire per mantenere la pace e la sicurezza in Europa”.

L’Eliseo aggiunge che i partecipanti al vertice hanno sottolineato la necessità che la Russia torni al tavolo dei negoziati con l’Ucraina nel quadro del gruppo cosiddetto ‘Normandia’, sotto l’egida della Francia e della Germania. La consultazione al vertice fra gli Usa e gli europei sono avvenute alla vigilia di un summit in videoconferenza in programma oggi fra Biden e il presidente russo Vladimir Putin, dopo che gli Usa hanno messo in guardia Mosca affermando di essere pronti a reagire in caso di aggressione all’Ucraina.



