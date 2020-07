Vertice Ue: fonti, nuovo braccio di ferro sui sussidi

(ANSA) – BRUXELLES, 19 LUG – Alla cena dei leader il

presidente del Consiglio europeo Charles Michel non ha

presentato una nuova proposta perché non è stato ancora trovato

un accordo sulla dotazione dei sussidi per il Recovery Fund. Per

i Frugali (Olanda, Svezia, Danimarca, Austria) e Finlandia la

linea rossa sono 350 miliardi, mentre per Italia, Spagna,

Francia, Germania e molti altri Paesi l’asticella si ferma a 400

miliardi. Si apprende da fonti diplomatiche europee, che

spiegano: una sforbiciata a 350 miliardi significherebbe tagli a

transizione verde, digitale, investimenti. La discussione

prosegue ma per il momento Michel non può proporre una

cifra.(ANSA).



