VERUCCHIO. AL BAR CON IL GREEN PASS DEL FRATELLO: DENUNCIATO. TUTTI I CONTROLLI E LE SANZIONI DELLA POLIZIA LOCALE PER IL “CERTIFICATO VERDE”

Si siede al tavolino del bar in compagnia della madre e di una terza persona, alla richiesta del titolare esibisce un Super green pass cartaceo. Gli agenti della Polizia locale impegnati in una delle tante verifiche sul territorio scoprono però che si tratta della certificazione del fratello e l’accertamento si conclude con una sanzione amministrativa di 400 euro e la denuncia per sostituzione di persona (articolo 494 del Codice penale).

L’episodio, avvenuto nella mattinata di mercoledì 12 gennaio in un bar di Verucchio, ha per “protagonista” un cittadino santarcangiolese di 62 anni ed è solo l’ultimo provvedimento emanato dal Corpo di Polizia locale dei tre Comuni della bassa Valmarecchia, impegnati quotidianamente nei servizi di controllo Covid-19 sollecitati dalla Prefettura

QUASI 700 VERIFICHE IN 40 GIORNI Fra il 1° dicembre e il 12 gennaio fra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana gli agenti della Polizia locale hanno compiuto verifiche sulle certificazioni e il rispetto dei provvedimenti relativi all’uso delle mascherine nei confronti di 556 persone, in 109 pubblici esercizi e in 16 occasioni alle fermate dei bus. I controlli hanno portato a 10 sanzioni amministrative per mancanza di Green pass nei locali e a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, nonché a due denunce penali per sostituzione di persona.