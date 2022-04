Vescovo, costruire la pace nello spirito di Assisi

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 02 APR – “Se potesse essere utile un luogo

come questo, nella sua anima ecclesiale, con la componente

privilegiata dei figli di Francesco, ed anche – non ne dubito –

nella sua componente civile, Assisi è pronta. In questa città

benedetta assicuriamo, innanzitutto per le vittime, e poi per i

governanti di Russia e Ucraina e per tutti i ‘reggitori dei

popoli’ chiamati a tessere le condizioni di un efficace tavolo

della pace, la preghiera costante. Insieme garantiamo la ‘neutralità’ necessaria per stare dalla parte delle vittime

senza perdere fiducia nella capacità degli aggressori di tornare

alla luce della ragione e del bene”. E’ uno dei passaggi di una

lettera aperta “ai governanti dei popoli”, scritta dal vescovo

della città di San Francesco, mons. Domenico Sorrentino.

“Costruire la pace nello spirito di Assisi” è il titolo.

“Occorre continuare a credere, nonostante tutto – osserva, fra

l’altro, mons. Sorrentino – nelle risorse della diplomazia.

Prima ancora urge, per tutti noi, ma con particolare

responsabilità in chi ha la guida dei popoli, una vera ‘conversione”, morale e spirituale.

“Il segreto per sciogliere nodi complessi come quello che stiamo

vivendo – osserva – resta la preghiera”. “Ci serve anche per

resistere all’idea che si debba investire ancora di più per le

armi, mentre in realtà andrebbe investito molto di più per

sfamare i poveri. Se proprio di una difesa armata abbiamo

bisogno, di fronte ad aggressori senza scrupoli, mi chiedo se

non basti investire, a livello di innovazione tecnologica, per

ideare strumenti che abbiano unicamente la funzione di

contrastare e distruggere armi”.

“C’è forse bisogno anche – prosegue – di una diplomazia ‘carismatica’. Se poi di un luogo carismatico si avesse bisogno,

immagino che pochi luoghi al mondo possano vantare il fascino

spirituale” di Assisi. “Ciò che i papi, da San Giovanni Paolo II

in poi, hanno fatto, inaugurando in questa Città quel percorso

di preghiera e di dialogo interreligioso, noto come ‘spirito di

Assisi’, ne è testimonianza”. (ANSA).



