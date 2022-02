Vestager, stop Nord Stream 2 non ha effetto su prezzo gas

Condividi l'articolo

“Non ci sono dubbi che Nord Stream 2 non è un progetto di interesse europeo, noi abbiamo le condutture che sono necessarie per noi e hanno il loro percorso e soddisfano le nostre esigenze. Nord Stream 2 non è una conduttura attiva, non c’è gas. E’ stato interrotto un processo di approvazione, ma non ci possono essere effetti sul prezzo del gas”. Lo ha detto la vice presidente della commissione Ue Margrhete Vestager.

“La commissione deve interfacciarsi con le autorità tedesche per vedere se il processo ripartirà ma sosteniamo le autorità tedesche che hanno detto che nelle attuali circostanze il processo di approvazione è sospeso”:



