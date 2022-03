Vezzali firma decreto costituzione Consiglio Olimpico Congiunto

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – La sottosegretaria allo sport,

Valentina Vezzali, ha firmato il decreto di costituzione del

Consiglio Olimpico Congiunto. Si tratta dell’organismo che avrà

funzione di indirizzo generale rispetto all’attuazione del

programma di realizzazione dei Giochi e che coinvolge le diverse

amministrazioni statali, gli enti sportivi nazionali ed

internazionali e i soggetti pubblici e privati coinvolti

nell’attuazione del programma.

Il Consiglio Olimpico Congiunto sarà composto da 15 membri, tra

i quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale,

uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del

Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore,

uno del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri , uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione

Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia

autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno

del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d’Ampezzo.

Il Consiglio si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, rimarrà

in carica fino al 2026 e avrà dunque il compito di monitorare

l’attuazione del programma dei Giochi, agendo in conformità con

la Carta Olimpica e la legislazione nazionale e internazionale,

garantendo i requisiti di trasparenza. (ANSA).



