Vi sembra progresso? Smontare tutto vi sembra un progresso? … di Sergio Pizzolante

Vi sembra progresso?

Smontare tutto vi sembra un progresso? Questa furia dicesi progressista di disarticolare, frantumare, sbriciolare tutto, ha a che fare col progresso? Tutto, patria, famiglia, dio, tradizione, tipicità, tutto. E prima ancora, partiti, parlamenti, storie, storia, culture. Cancel culture. Vi sembra progresso? Col crollo del Muro di Berlino, del comunismo, i comunisti sono diventati progressisti e si sono impegnati, riuscendoci qua e là, ma soprattutto in Italia, a cancellare le storie, le culture, non potendo più giustificare la loro. E quindi in Italia sono scomparsi i socialisti, i democristiani, i repubblicani, i liberali ect. In Europa si, in Italia no.

Da Tangentopoli, con la campagna anti Casta, poi, antiparlamentare, anti politica, che è stata soprattutto di sinistra, del giornale La Repubblica, poi imbubbonata nel Fatto Quotidiano, e Rai3, poi con veleni diffusi in tutti i Talk, sino a La7, sino al pds, poi Rete e movimenti vari, poi 5 stelle, si è sbriciolato nel Paese il senso stesso, il valore, delle istituzioni democratiche elette, del Parlamento, dei partiti, della politica, del valore della politica. Tutti pendagli da forca. Tutti alla forca. La salvezza nelle Procure e nei Talk.

Il concetto di Patria era considerato regresso anche prima. Quando la loro patria era a Mosca.

Famiglia. Io capisco. I cambiamenti. Mi piacciono. Anzi trovo meravigliose quelle famiglie allargate. Marito moglie, compagni compagne che si ritrovano con ex mariti e mogli, con i figli di ex mariti e ex mogli. Ci trovo qualcosa di alto, capacità di mettere in secondo piano, fuori dal piano, rancori, tristezze, risentimenti. Mi piace. Ma dire che non esiste più la famiglia, per giustificare( che bisogno c’è?), altri tipi di famiglia, che sempre famiglia sono, che bisogno c’è? E lascio perdere la questione sesso-genere.

Dio. Io non sono credente. Non amo la Chiesa Cattolica e le Chiese in genere. Ma ne riconosco il ruolo. E non considero progresso le campagne anti Chiesa cattolica che arrivano addirittura ad insinuare la pedofilia di Papa Giovanni Paolo…una vergogna.

Tradizione. Tipicità. È l’ultima moda. La Sovranità alimentare è un concetto inventato dai contadini per difendere il loro lavoro. Per portarli nel progresso. Per la sinistra progressista dei salotti e regresso. Nei Talk stupidi emergono stupidissimi cantori del grillo, non Beppe, di lui si sono già stancati, no dei grilli come cibo, fatti crescere in cassetta, progresso, per eliminare le casse dei polli. E poi, di colpo, la pasta non è più italiana, i pomodori e il sugo nemmeno, la carbonara mai,ect ect. Il vino che somiglia ad un pacchetto di sigarette. La carne in laboratorio. Vi sembra progresso?