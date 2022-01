Via al mercato per il Cagliari, rossoblù costretti a rivoluzione

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 03 GEN – Cagliari costretto a cambiare per

non sprofondare. Oggi il via agli affari, ma il suo problema è

l’indice di liquidità: non può spendere se prima non ha venduto

o tagliato gli ingaggi. Per questo, in attesa di definire alcune

operazioni in uscita, le prime mosse sono state a costo zero:

oggi le visite mediche e forse il tesseramento di Goldaniga,

ormai ex Sassuolo. Test sanitari già fatti per l’altro

difensore, Lovato, in prestito dall’Atalanta: nelle prossime ore

dovrebbe essere annunciata la firma. Per la retroguardia non è

finita: si parla anche di Izzo o Gabbia. Il reparto deve fare i

conti con gli addii di Godin, che ieri ha iniziato ad allenarsi

da solo in Sudamerica in attesa di trovare sistemazione forse in

Liga. Il trasferimento consentirebbe una sostanziale sforbiciata

agli ingaggi. Anche Caceres non rientra più nei programmi.

Altro reparto da rinforzare è il centrocampo: la mossa per

ottenere il via libera alle spese però dovrebbe essere la

cessione di Nandez. O in A all’Inter o in Inghilterra al Leeds.

Il giocatore è valutato circa 35 milioni, ma la cifra potrebbe

abbassarsi. Il Cagliari sta mettendo nel mirino due giocatori:

Diawara della Roma e Bajrami dell’Empoli. In quest’ultimo caso

il portiere Vicario potrebbe essere utilizzato come conguaglio.

Sempre sulla linea dei centrocampisti, ma sulla fascia sinistra

in una mediana a cinque, giocherebbe il giovane giallorosso

Calafiori: qualche giorno fa era fatta, ma ora ci sarebbero

complicazioni. Se dovesse arrivare il giocatore di Mourinho,

andrebbe via uno tra Dalbert e Lykogiannis. Sì pensa anche

all’attacco: Keita è in Coppa d’Africa, ma nel frattempo

potrebbe entrare anche lui in qualche trattativa in uscita. Il

sogno è Mayoral della Roma. Ma il giocatore ex Real per ora

vorrebbe sistemarsi in qualche altro club in zona Europa. Più

che altro davanti, il Cagliari dovrà resistere alla tentazione

di cedere Joao Pedro, il più richiesto dei rossoblù. Piace anche

Cragno, ma a quel punto bisognerebbe cercare un altro portiere

anche nel caso di promozione di Radunovic. (ANSA).



