Via del Gesso, un corso gratuito di pratica escursionistica. Iscrizioni online

Dal 21 gennaio si terrà il Corso Escursionismo e Natura Via del Gesso in inverno, corso di formazione con lezioni online ed escursioni in ambiente, di avviamento alla conoscenza naturalistica, pratica, rispettosa e in sicurezza dell’attività escursionistica nel Parco della Vena del Gesso Romagnola nella nuova “Via del Gesso”.

Il corso, gratuito, affronterà le tematiche legate alla fruizione escursionistica (abbigliamento ed equipaggiamento, accampamenti, alimentazione, cartografia e orientamento, tecniche di progressione, zoo-pericoli, zone e regolamenti), oltre che gli aspetti naturalistici, storici, gastronomici e culturali della Vena del Gesso.