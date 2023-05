Via libera alle nomine Rai: ecco i nuovi direttori delle testate

Condividi l'articolo

Non erano previste sorprese e infatti non sono arrivati colpi di scena. Le indiscrezioni della vigilia sono state confermate e così, in seguito alla presentazione dei curricula, è arrivata l’ufficialità per quanto riguarda i nuovi direttori di testata. Il Consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera, con un voto a maggioranza, al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dal nuovo amministratore delegato Roberto Sergio.

Rai, i nuovi direttori di testata

Prende così forma l’area dei nuovi direttori di testata. Alla direzione del Tg1 va Gianmarco Chiocci; per il Tg2 c’è Antonio Preziosi; per Mario Orfeo c’è la conferma al Tg3. L’ok da parte del Cda della Rai prevede anche l’arrivo di Francesco Pionati al Gr e di Jacopo Volpi a RaiSport.

Stando a quanto appreso e riferito dall’Ansa, il Consiglio di amministrazione è uscito spaccato dal voto. In particolare sulle nomine di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2 si sarebbe registrato il voto contrario del presidente Marinella Soldi e dei consiglieri Francesca Bria e Riccardo Laganà. Invece Alessandro Di Majo si sarebbe astenuto. I voti favorevoli sarebbero stati dunque tre, sufficienti per il via libera: il semaforo verde è arrivato dall’ad Roberto Sergio e dai consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio.

Le direzioni di genere

Inoltre, riporta l’Adnkronos, l’ad ha comunicato le nomine ai vertici di alcune direzioni di genere. All’Intrattenimento Prime Time va Marcello Ciannamea; all’Intrattenimento Day Time figura Angelo Mellone; per l’Approfondimento c’è Paolo Corsini; per la direzione Cinema e Serie Tv compare Adriano De Maio. Non mancano nomi di spicco: Monica Maggioni all’Offerta informativa; Stefano Coletta alla Distribuzione; Nicola Rao alla direzione Comunicazione.

Per Radio 2 entra Simona Sala. A dirigere l’Ufficio Studi sarà Francesco Giorgino. Seguono Silvia Calandrelli a Rai Cultura, Maria Pia Ammirati a Rai Fiction, Luca Milano a Rai Kids ed Elena Capparelli a RaiPlay e Digitale. Andrea Vianello va a dirigere la Tv di San Marino. Quanto ai vertici di Rai Com, l’amministratore delegato sarà Sergio Santo e Claudia Mazzola il presidente. Per Rai Cinema spuntano le conferme: Paolo Del Brocco ad e Nicola Claudio presidente.

Le reazioni politiche

Non sono tardate ad arrivare le reazioni politiche di fronte al nuovo corso Rai. Per Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, i direttori appena nominati alla guida delle testate giornalistiche “ sapranno coniugare imparzialità e diritto di cronaca, al servizio dei cittadini e dei telespettatori che meritano un servizio pubblico all’altezza delle loro aspettative “. L’esponente azzurra si è detta certa che Chiocci, Preziosi e Orfeo faranno “ un ottimo lavoro con la loro grande professionalità “.

I complimenti e gli auguri di buon lavoro sono arrivati anche da Gianluca Caramanna. Il deputato di Fratelli d’Italia ha sottolineato che il compito dei nuovi direttori di testate e generi sarà quello di “ dare nuova linfa e un nuovo corso alla Rai ” e ha garantito che la commissione di vigilanza (di cui fa parte) monitorerà che il pluralismo sia garantito “ nella principale azienda culturale italiana “.

Per la senatrice Michaela Biancofiore i neodirettori delle testate giornalistiche nominati oggi dal Cda Rai sono “ professionisti di alto profilo che garantiranno di certo un autentico pluralismo del servizio pubblico, improntato alla qualità dell’informazione “. “ È questa la svolta che ci si aspettava dai nuovi amministratori e la risposta si muove nella direzione auspicata “, ha aggiunto il presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi Moderati, Maie.

