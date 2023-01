Via libera definitivo alla Camera al testo del dl Aiuti quater

Condividi l'articolo

Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge Aiuti quater. Il testo, su cui ieri il governo aveva incassato la fiducia, è stato definitivamente approvato con 164 voti a favore, 127 contrari e tre astenuti.

Cartelli in Aula alla Camera esposti dai deputati M5S al termine della dichiarazione di voto sul dl Aiuti quater. Dalle tribune era leggibile solo la scritta “vergogna!”, parola che è stata urlata in coro dai deputati mentre i commessi provvedevano a ritirare i cartelli. Nella zona alta dei cartelli viene citata la parte del programma di Fdi in cui si prometteva il taglio delle accise sui carburanti. In basso, a carattere enorme, la scritta “Vergogna”.



