Via libera dell’Ue a Microsoft per l’acquisto dei giochi Activision

Condividi l'articolo

La Commissione Ue ha dato il via libera a Microsoft per l’acquisto del gigante dei videogiochi Activision Blizzard.

L’operazione da oltre 68 miliardi di dollari è subordinata ad alcuni impegni assunti da Microsoft per dieci anni, come una licenza gratuita per i consumatori nello Spazio economico europeo per lo streaming, tramite qualsiasi cloud, dei giochi per pc o console di cui hanno licenza. Oltre a una licenza gratuita corrispondente ai fornitori di servizi di streaming di giochi su cloud per consentire ai giocatori di riprodurre in streaming i giochi per pc o console Activision.

E così le due aziende salgono subito a Wall Street. In una giornata di debolezza per i listini americani i titoli Activision salgono dello 0,81%, quelli di Microsoft lo 0,21%.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte