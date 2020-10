Avranno inizio, a partire dalla prossima settimana, i lavori di costruzione della rotatoria dell’intersezione via Pascoli con le via Bassi e Giuliani. Un cantiere che, garantirà comunque la circolazione e che inizialmente coinvolgerà il centro della strada con la chiusura delle corsie di sorpasso per entrambi i sensi di marcia, lavori necessari a consentire l’impostazione della rotatoria con la segnaletica orizzontale di cantiere.