Viaggi e vacanze nel mirino di un’intensa campagna hacker

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 15 GIU – Con l’avvicinarsi delle vacanze

estive si intensificano le campagne degli hacker in tutto il

mondo. Stando alle ultime ricerche della società di sicurezza

informatica Bitdefender, già dallo scorso marzo le attività di

spam a tema viaggi e vacanze sono aumentate a livello

internazionale, con le caselle di posta degli utenti che si sono

riempite di messaggi che spingono a cliccare su link malevoli e

aprire file, nel tentativo di violare i sistemi presi di mira.

In particolare, le vittime si trovano negli Stati Uniti (37%),

Irlanda (18%), India (12%) e Regno Unito (9%). I criminali

informatici stanno usando diverse modalità per ingannare i

navigatori. Tra tutte le email phishing, ossia comunicazioni

truffa che utilizzano parole chiave legate alle vacanze estive e

alle compagnie aeree più popolari (Delta, American, United,

Alaska) e l’invio di messaggi “urgenti” di fatture o transazioni

con carta di credito, che inducono gli utenti a scaricare

malware. I filtri antispam e antimalware di Bitdefender hanno

rilevato anche una campagna particolarmente pericolosa in cui i

criminali, fingendosi popolari catene alberghiere internazionali

e operatori turistici, trasmettevano in realtà virus in grado di

rubare le credenziali. I nomi dei marchi impersonati includono

Accor Hotels, Panorama Tours, Meritus Hotels e molti altri.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte