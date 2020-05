Viaggio in otto tappe in Fvg, terra di scrittori

I più incantevoli itinerari del Friuli Venezia Giulia, raccontati da guide d’eccezione, per ritrovare, o scoprire, le suggestioni di paesaggi naturali e urbani, di siti storici e culturali, che hanno ispirato opere di grandi autori del nostro tempo. Questo l’obiettivo del progetto promosso da Fondazione Pordenonelegge con Regione e PromoTurismoFVG, per abbracciare con un solo sguardo, in otto tappe, un territorio generoso di talenti letterari, e di luoghi capaci di intrigarli.

Si intitola infatti “Friuli Venezia Giulia terra di scrittori.

Alla scoperta dei luoghi che li hanno ispirati” il progetto di viaggi digitali in calendario ogni sabato da domani. Ogni settimana, alle 10, sarà online, sui siti e canali social di pordenonelegge e PromoTurismoFVG, un video affidato a un autore del nostro tempo, che diventerà Cicerone speciale del suo luogo del cuore. Tra questi, Angelo Floramo, Gian Mario Villalta, Alberto Garlini e Tullio Avoledo. (ANSA).



