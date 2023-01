Vialli: Del Piero, ‘Luca il mio esempio più importante’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 GEN – “In questi momenti non sono molto a

mio agio a parlare, specie di Luca che insieme a Roberto Baggio

è stato indubbiamente l’esempio più importante che ho avuto da

diciottenne al mio arrivo alla Juventus”. E’ il toccante ricordo

di Alessandro Del Piero che ha voluto omaggiare Gianluca Vialli

durante la trasmissione su Sky ‘Calciomercato – L’originale’.

“Era una Juve ricca di tanti giocatori – dice Del Piero – con

tanti campioni, ma loro due, che arrivavano dalla vittoria della

Coppa Uefa, e per quello che rappresentavano in nazionale e per

gli attaccanti in generale, erano il numero nove e il numero

dieci per eccellenza”. Poi aggiunge: “Sono stati enormi per me,

Luca nello specifico è diventato il mio capitano ed è così che

voglio ricordarlo, è così che lo chiamavo sempre, anche

ultimamente. Lo è stato in campo e fuori dal campo. Lo è stato

la prima volta, quando ero aggregato alla prima squadra e lui mi

ha invitato a mangiare con tutti a Torino.

Luca aveva una voce rassicurante, decisa, un personaggio che

ispirava non solo fiducia ma anche carisma, determinazione, la

voglia di mettere il petto in fuori e affrontare qualsiasi tipo

di sfida, indipendentemente dal fatto che potesse sembrare

insuperabile”. (ANSA).



