Vialli: lunedì una messa in suffragio nella sua Cremona

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 07 GEN – Si terrà lunedì alle 18.30 nella

parrocchia di Cristo Re, nella sua Cremona, la messa di

suffragio di Gianluca Vialli. “Sono stato contattato dalla

famiglia, dalla mamma di Vialli” dice don Pierluigi,

sottolineando che non si tratta del funerale del campione, che

sarà celebrato in forma privata a Londra, ma di una funzione di

suffragio durante la consueta messa pomeridiana.

Don Pierluigi non ha conosciuto di persona il campione, ma la

parrocchia di Cristo Re è quella dove Vialli aveva iniziato a

giocare a pallone da bambino. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte