Vialli: mamma ct Mancini, “Gianluca per me come un figlio”

(ANSA) – JESI, 07 GEN – “Gianluca è stato per me come un

figlio, ovviamente senza nulla togliere alla sua mamma che in

questo momento tanto sta soffrendo”: a dirlo all’ANSA è Marianna

Puolo, la madre del commissario tecnico della Nazionale, Roberto

Mancini, ricordando Vialli, scomparso ieri all’età di 58 anni.

“Tutti sanno del forte legame che ha sempre unito mio figlio

a Gianluca, il dolore che abbiamo dentro è immenso e non oso

immaginare quello che stanno provando i suoi familiari”,

aggiunge Marianna. “Gianluca l’abbiamo seguito assieme a Roberto

dai tempi della Sampdoria, l’abbiamo visto praticamente

crescere, in questo momento è anche difficile trovare le

parole”, racconta ancora la mamma di Mancini. “Siamo tutti

addolorati, è davvero un momento difficile. Mio figlio in poco

tempo ha perso Gianluca, Sinisa (Mihajlovic, ndr) e un caro

amico d’infanzia”, conclude Marianna.

Ieri, appena appresa la notizia della scomparsa di Vialli,

anche Stefania Mancini, la sorella del ct, aveva salutato

Gianluca con un post su Facebook: “Addio grande Uomo e Campione

ci mancherai”. (ANSA).



