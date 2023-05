Vicepremier Spagna, ‘Meloni incentiva contratti spazzatura’

Condividi l'articolo

Con l’ultimo decreto sul lavoro, l’esecutivo italiano di Giorgia Meloni ha mostrato di voler “governare contro lavoratori e lavoratrici”, per “tornare” al modello dei “contratti spazzatura”: lo ha detto al Congresso dei deputati spagnolo Yolanda Díaz, vicepremier e ministra del Lavoro nel governo socialista di Pedro Sánchez, accusando gli ultraconservatori di Vox di voler fare lo stesso nel Paese iberico in futuro. In Italia, ha aggiunto Díaz, “è stato fatto qualcosa di ancora peggiore”, e cioè “l’abolizione del reddito di cittadinanza”.

“È quello che volete fare anche voi”, ha aggiunto la vicepremier rivolgendosi alla deputata di Vox Inés Cañizares, “anche se qui non arriverete mai al governo”. L’esponente ultraconservatrice aveva criticato Díaz per aver partecipato a una manifestazione dei principali sindacati lo scorso primo maggio. “Quel giorno a Madrid c’erano anche altre manifestazioni sindacali”, ha sostenuto, aggiungendo che la vicepremier si starebbe comportando più da “attivista” che da “ministra”.





