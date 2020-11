‘Vicine di casa’, online Festival sulla violenza di genere

(ANSA) – BOLOGNA, 24 NOV – La Casa delle donne per non subire

violenza di Bologna compie trent’anni e lancia l’edizione numero

15 del Festival della Violenza illustrata, primo e unico

festival in Italia incentrato sulla tematica della violenza di

genere, che per la prima volta, causa emergenza Covid, si

svolgerà completamente on-line. Per il secondo anno consecutivo

il festival, che quest’anno ha per tema ‘Vicine di casa’, ha

scelto di adottare ‘#16daysOfActivism’, la campagna Onu ’16

giorni di attivismo contro la violenza di genere”.

Dal 25 novembre (Giornata Internazionale per l’eliminazione

della violenza sulle donne) al 10 dicembre (Giornata Mondiale

dei diritti umani) il programma si svilupperà in 14 eventi

on-line fra seminari, dibattiti e presentazioni di libri e altri

eventi collaterali con l’obiettivo di fare un punto sull’attuale

situazione a Bologna e in Italia sul fenomeno della violenza di

genere. Per tutto il periodo del festival saranno allestite

anche due mostre: ‘Uncinetto e mani di donne’ (Centro Lame)

dedicata a Nadia Murat (Premio Nobel 2018) e ‘Sogni Vestiti e

100 Scarpe rosse per dire basta alla violenza sulle donne’

(Centro Nova).

“La pandemia e le misure senza precedenti introdotte dai

governi di tutto il mondo per arrestarne la diffusione –

spiegano le responsabili della Casa delle donne – hanno

esacerbato ulteriormente le disuguaglianze di genere. Le donne

vittime di violenza domestica ed i/le loro figli/e sono state

quelle più duramente colpite dalle restrizioni imposte alla

libertà di movimento: per 69 giorni sono state costrette a

vivere rinchiuse nelle loro case assieme ai loro maltrattanti,

spesso subendo un’escalation dei comportamenti violenti”. Tra

l’1 gennaio e il 31 ottobre la Casa delle donne di Bologna ha

accolto 502 donne e ne ha ospitate 121 in situazioni di

emergenza. (ANSA).



