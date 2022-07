Vidal è arrivato a Rio de Janeiro, firmerà per il Flamengo

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 06 LUG – Arturo Vidal, mezzala che

ha giocato fra gli altri per Juventus, Barcellona, Bayern Monaco

e Inter, è arrivato all’aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro,

dove incontrerà la dirigenza del Flamengo per discutere del suo

sempre più probabile passaggio nelle file dei rossonero carioca.

Vidal, che ha rescisso il contratto con l’Inter (sembra abbia

ricevuto una buonuscita di 4 milioni di euro) è stato accolto da

qualche centinaia di tifosi che lo hanno acclamato. “Sono felice

di essere qui – le prime parole di Vidal – ma stiamo ancora

trattando. Ora vedrò, da tifoso, la partita del Flamengo (contro il Tolima oggi alle 21.30 ora di Rio, per gli ottavi di

finale della Libertadores ndr) e spero proprio che si

qualifichi”.

Preso Vidal, la dirigenza del ‘Fla’ vorrebbe portare a Rio

anche l’altro cileno dell’Inter Alexis Sanchez, ma sembra che,

ad un primo contatto, il giocatore abbia respinto le proposte

dei carioca, affermando di voler continuare a giocare in Europa.

(ANSA).



