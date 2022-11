Video attivista nipote Khamenei, ‘regime assassino’

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 27 NOV – Mahmoud Moradkhani, fratello di

Farideh, nipote del leader supremo iraniano Ayatollah Ali

Khamenei, arrestata mercoledì dalle autorità iraniane, ha

pubblicato su YouTube un video in cui la sorella descrive le

autorità guidate dallo zio come un “regime assassino e che

uccide i bambini”.

Farideh Moradkhani proviene da un ramo della famiglia che ha

un passato di opposizione alla leadership iraniana ed è stata

già incarcerata anche in passato nel Paese.

Mahmoud Moradkhani ha scritto su Twitter che la sorella è

stata arrestata dopo essersi recata nell’ufficio del procuratore

a seguito di una convocazione. Ieri ha pubblicato un video su

YouTube, il cui link è stato condiviso su Twitter, nella

immagini la donna condanna la “chiara ed evidente oppressione”

di cui sono vittime gli iraniani e critica l’inazione della

comunità internazionale. “Popolo libero, sii con noi! Dite ai

vostri governi di smettere di sostenere questo regime assassino

e assassino di bambini”, afferma. “Questo regime non è fedele a

nessuno dei suoi principi religiosi e non conosce alcuna legge o

regola se non quella della forza e del mantenimento del potere

in ogni modo possibile”. Non è chiaro quando il video sia stato

registrato. La donna si lamenta del fatto che le sanzioni

imposte contro il regime per la sua repressione sono “ridicole”

e ha detto che gli iraniani sono lasciati “soli” nella loro

lotta per la libertà. (ANSA).



