Video documenta cessione droga, due arresti a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – Un video registrato dalle

telecamere di sorveglianza del centro commerciale Pilastro di

Bologna ha ripreso un incontro e uno scambio di droga avvenuto

l’altro pomeriggio nel parco alle spalle della struttura. Nel

filmato si vede un 26enne pakistano cedere sei involucri di

eroina (per circa 50 grammi) a un 35enne tunisino, che subito

nasconde lo stupefacente dentro i pantaloni. Entrambi sono stati

arrestati per detenzione di droga a scopo di spaccio dalla

polizia.

A segnalare gli episodi di cessione di droga alla questura

sono stati gli addetti alla sicurezza dello stesso centro

commerciale, poi gli investigatori della squadra mobile si sono

appostati e hanno fermato i due spacciatori, sequestrando in

tutto circa tre etti di eroina, che sul mercato avrebbe fruttato

almeno 50mila euro. Dopo lo scambio documentato nel video il

tunisino è stato trovato in possesso delle sei dosi di eroina,

recuperate e sequestrate. Il resto della droga è stata trovata

in via Pizzardi, in una cantina in uso al pakistano dove erano

nascosti altri 250 grammi di eroina, 800 euro e l’occorrente per

la preparazione delle dosi. Il ‘pusher’ tunisino era già

conosciuto alla polizia, mentre il 26enne pakistano risulta

incensurato, arrivato in Italia da un anno e con un permesso di

soggiorno che gli verrà revocato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte