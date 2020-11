Vienna, flash mob di FdI: “Difendere civiltà da odio islamista”

All’esterno di Montecitorio i deputati di FdI hanno organizzato un flash mob per condannare gli attentati islamici, tra cui quello di Vienna. Alcuni parlamentari avevano dei cartelli che ricordano i vari attentati compiuti negli ultimi anni e altri con vari slogan tra cui “basta sbarchi”. La manifestazione segue le proteste in Aula contro l’avvio dell’esame in commissione del decreto Sicurezza con cui vengono modificati i decreti Salvini in materia di immigrazione

