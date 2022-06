“Vietato l’aborto? No, è democrazia”. E a Otto e mezzo scoppia la lite

Condividi l'articolo

Continua a dividere la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha negato il diritto all’aborto a livello federale. Stavolta, lo scontro non è tra due politici, ma tra due giornalisti: Francesco Borgonovo e Lilli Gruber.

Il vicedirettore de La Verità, ospite stasera a Otto e mezzo, su La7, non ha dubbi sul fatto che si tratti di una “decisione assolutamente democratica ” e che “non c’entra nulla la morale e nulla la religione”. Per Borgonovo è solo “una questione di democrazia” dato che la Corte Suprema americana non abolisce l’aborto, ma concede ai singoli Stati di decidere “attraverso il voto”. Secondo il giornalista de La Verità “i diritti delle donne non sono in pericolo” . E aggiunge: “E non c’entra nulla con l’Italia”. Un discorso che ha mandato Lilli Gruber su tutte le furie che ha subito voluto puntualizzare: “Qui la democrazia non c’entra niente. C’entra, invece, con uno Stato democratico e civile garantire i diritti civili ai propri cittadini”. Non si è fatta attendere la replica di Borgonovo: “Chi ha deciso che l’aborto è un diritto umano? Lo avete deciso voi adesso?” .

A quel punto ecco che interviene Alessandro De Angelis, vicedirettore dell’HuffPost, che attacca il collega con una provocazione: “Perdonami, io capisco, sei anche vestito di nero e, quindi, queste teorie ben si calzano…”. E poi si sfoga ulteriormente: “L’autodeterminazione di sé, del proprio corpo e l’amore che non ha sesso, sant’Iddio, si chiama libertà” . E infine: “La democrazia liberale è questo, è l’opposto del comizio che ha fatto la Meloni in Andalusia. Quella è boia chi mollas….” . Borgonovo, che si trova in collegamento e non in studio, cerca di far valere le sue ragioni, ma il volume del suo microfono viene silenziato al minimo per impedirgli di parlare. Solo, poco dopo, il giornalista de La Verità, può far valere brevissimamente le sue ragioni, ma la Gruber concede l’ultima parola a Beppe Severgnini del Corriere della Sera che, ovviamente, non esprime giudizi favorevoli alla sentenza della Corte Suprema americana.

