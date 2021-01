Vigili del Fuoco Emilia Romagna al passo con i tempi nelle nuove tecnologia di spegnimento degli incendi

La Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna, attraverso un gruppo

di lavoro appositamente istituito di cui fa parte anche personale del Comando di

Rimini, ha effettuato un importante studio sull’applicazione operativa di nuovi

sistemi di spegnimento.

Lo sviluppo che negli ultimi anni hanno avuto le attrezzature antincendio e i

prodotti estinguenti come i liquidi schiumogeni permettono al vigile del fuoco di

agire con più efficienza e maggiore sicurezza.

L’attività del gruppo di lavoro si è conclusa con una giornata, tenuta presso il

Comando VV.F. di Modena, dedicata a illustrare e provare le singole

apparecchiature e ad aggiornare le procedure operative di utilizzo.

I risultati dello studio avranno immediati risvolti pratici, con una prima dotazione di

attrezzature già in consegna a tutti i Comandi Vigili del Fuoco della regione,

composta da lance, miscelatori elettronici di schiumogeno e kit per spegnimento

di tetti e intercapedini.

Capo Squadra Valerio Podrini