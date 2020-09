(ANSA) – BOLOGNA, 14 SET – I vigili del fuoco hanno salvato e

recuperato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 13 settembre,

un barbagianni ferito a un’ala, finito in un cortile a Castel

Guelfo (Bologna), in via Bocca di Lupo. Il rapace notturno è

stato consegnato alla Lipo per essere accudito e curato. (ANSA).



