Villa Verucchio. Addio al “Duca” dei Caiman

Ho un ricordo indelebile di te: il tuo sorriso e quella gentilezza fuori dal comune…

Abbiamo condiviso in 15 anni tantissime serate insieme…tu su quel palco…dietro ai tuoi adorati TIMBALES…insieme ad una famiglia meravigliosa come i Caiman (Video e foto del gruppo) …e io che con grande STIMA vi presentavo.

Sono tanti i messaggi che stanno riempendo le pagine dei social a seguito della scomparsa del Duca, Asnaldo Labarrera, anima della banda latina Caiman, che era stata fondata nel 1991 e aveva saputo con l’umiltà e l’amore per la musica coinvolgere il pubblico come solo poche persone riescono a fare.

In attesa dell’ultimo saluto, venerdì pomeriggio (31 dicembre), alle 15, nella chiesa di San Paterniano a Villa Verucchio (dove viveva con la compagna e il figlio), i social si sono riempiti di ricordi e omaggi per un grande percussionista conosciuto non solo a Rimini ma tra tutti gli appassionati di musica latino americana.