Villarreal: ‘Juve? meno male, col City era peggio’

“Ci aspetta un club verso il quale nutriamo un profondo rispetto, e stiamo già pensando a come affrontarli. Però analizzando i vari fattori credo che per noi il clima sia migliorato”.

Marcos Senna, ex centrocampista del Villarreal e ora responsabile delle relazioni istituzionali della società spagnola, commenta così l’esito dei sorteggi di Champions, e in particolare il fatto che il ‘Sottomarino Giallo’ sia passato dal Manchester City alla Juventus.

“E’ evidente che si tratta di una rivale grande come il City e pericolosa – aggiunge Senna -, però il City viene da una finale persa a maggio, e forse affrontarli avrebbe presentato maggiori insidie. E poi Guardiola ci conosce meglio, mentre la Juve non mi sembra che stia attraversando un buon momento”.



