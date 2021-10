Viminale, per G20 scudo droni e 500 militari in più a Roma

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Per assicurare lo svolgimento in

sicurezza del G20 di Roma del 30 e 31 ottobre prossimi “è stata

condivisa l’esigenza di implementare di 500 unità aggiuntive

delle forze armate il contingente dell’operazione Strade

sicure”. Così il Viminale, dopo la riunione del Comitato

nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, per

quell’occasione, “sarà incrementata la sorveglianza e la difesa

dello spazio aereo della Capitale attraverso il concorso di

assetti specialistici, ivi incluso il sistema anti-drone, delle

Forze armate”.

Le forze di polizia, inoltre, in vista dell’entrata in vigore

dell’obbligo del green pass e del “prossimo impegnativo

periodo”, dovranno “intensificare le attività di prevenzione

delle possibili cause di turbativa, con il rafforzamento dei

dispositivi di osservazione e di vigilanza del territorio e

degli obiettivi sensibili, nonché dei servizi di monitoraggio

dei siti web e dei social network, anche per garantire a tutti

la libertà di manifestare pacificamente e nel rispetto delle

regole”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte