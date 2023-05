Vin Diesel, ‘Fast X nuovo capitolo di una saga mitologica’

Condividi l'articolo

– Ventidue anni di storia e oltre sei miliardi e 600 milioni di dollari incassati nel mondo con i primi nove film (più lo spin-off Hobbs & Shaw). Sono i numeri con i quali torna al pubblico la saga action adrenalinica di Fast & The Furious, con Fast X di Louis Leterrier penultimo capitolo da 340 milioni di dollari in arrivo nelle sale dal 18 maggio con Universal, di quella che il protagonista e mattatore, Vin Diesel definisce una ‘mitologia’, che si chiuderà con un 11/o film, in arrivo, pare nel 2025. “Vi invitiamo a passeggiare con noi verso il tramonto, in questo dolce arrivederci” spiega un’altra delle colonne della saga, Michelle Rodriguez, a Roma (scenario nel film, insieme a Torino, di alcune scene mozzafiato) per l’anteprima mondiale di Fast X, organizzata in collaborazione con Alice nella città e l’assessorato Grandi eventi, sport turismo e moda di Roma Capitale. U n evento che ha riunito gran parte del cast (assente solo il nuovo villain Jason Momoa) che comprende, tra conferme e new entry il quartetto di Premi Oscar Charlize Theron, Helen Mirren, Rita Moreno e Brie Larson, insieme, fra gli altri a Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, Daniela Melchior John Cena e Scott Eastwood. In un cameo c’è anche Meadow Walker, la figlia dell’altra icona della saga, Paul Walker, morto nel 2013. “La prima cosa che voglio è che le persone si godano il cast più straordinario, bello e ampio della storia – spiega Diesel (anche coproduttore della saga) in conferenza stampa -. Tutti hanno portato tantissimo a questa mitologia”.

Un film “quando è efficace dovrebbe colpirti lo spirito, si dovrebbe uscire dalla sala sentendosi diversi e commossi. Spero che le persone abbiamo questa sensazione con Fast X”. Stavolta l’ex criminale e pilota professionista Dom Toretto (Diesel) e la sua famiglia acquisita si trovano di fronte al nemico più vendicativo: è Dante Reyes (Momoa), figlio del boss della droga Hernan Reyes eliminato con gran parte del suo impero da Toretto e company 12 anni prima. Lo scontro, da Los Angeles e Roma, dal Brasile al Portogallo, porta a rischio anche il figlio di Dom, Brian Marcos. Il regista originale, Justin Lin, già firma di altri cinque capitoli della saga, è stato sostituito in fase di preparazione, pare per contrasti con Diesel, da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L’incredibile Hulk): “La bellezza del franchise è mantenere l’equilibrio tra stunt realistici, grandi location e un cast internazionale – sottolinea il cineasta -. Sono cresciuto da fan dei primi film, mi hanno insegnato molte cose come regista. Per me era fondamentale rendere omaggio a questa saga e poterlo fare anche sulle strade di Roma è stato straordinario”.

Tra i ‘cattivi’ torna Charlize Theron, nei panni della cyberterrorista Cipher, anche protagonista con Letty (Rodriguez), moglie di Dom, di una durissima scena di combattimento: “Quando sono entrata in palestra e ho visto Michelle già nel pieno degli allenamenti mi sono preoccupata. E’ stato bellissimo lavorare insieme lei è una delle ‘stronze’ più dure che abbia incontrato – dice con affetto l’attrice che nel periodo del film ha anche contratto il covid- e io vengo dal Sudafrica dove le ‘stronze’ più dure vengono prodotte”. Michelle Rodriguez aggiunge che “dovrebbe esserci una categoria agli Oscar dedicata agli stuntman, perché rischiano la loro vita per intrattenere gli altri”. D’accordo con lei Helen Mirren, che qui torna nei panni di Queenie Shaw: “Mi sono messa in ginocchio davanti a Vin e non per la ragione che pensate voi – dice sorniona la premio Oscar, scatenando le risate di cast e giornalisti -. L’ho pregato di prendermi nel cast, e ha funzionato. Qui si parla spesso di famiglia, e lo siamo proprio, disfunzionali ma affettuosi. Non ci tiene insieme la presunzione ma l’amore per il cinema per i colleghi. Vin ha creato qualcosa di straordinario”. Conclude con humour anche la new entry Rita Moreno, che racconta come l’altra sera a Roma, quando l’hanno riconosciuta in un ristorante, “si sono entusiasmati tutti solo quando ho detto di aver interpretato la madre di Dom Toretto”. (ANSA).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte