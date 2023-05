Vincita record in Molise, 2 milioni di euro a San Giuliano

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAMPOBASSO, 20 MAG – Vincita record e senza

precedenti al Gratta e Vinci in Molise: a San Giuliano del

Sannio (Campobasso), paese di circa 970 abitanti, è stato

venduto, in una attività commerciale di via Zuccarelli un

biglietto ‘Il Miliardario Maxi’ da 2 milioni di euro.

È una delle tre vincite più alte della settimana in Italia.

Oltre al tagliando ‘molisano’ ci sono stati altri due premi da 2

milioni di euro a Cernusco sul Naviglio (Milano) in Lombardia e

Bussolengo (Verona) in Veneto. (ANSA).



