Vinicius, la Liga che fu di CR7 e Messi ora è dei razzisti

(ANSA) – ROMA, 21 MAG – “Il premio che i razzisti hanno

guadagnato è stata la mia espulsione! Non è calcio, è la [email protected]”.

Con questo messaggio sui social Vinicius Junior, dopo gli

episodi di cui oggi è stato protagonista, suo malgrado, a

Valencia denuncia ancora una volta quella che, a suo dire, è la

mancata protezione nei suoi confronti da parte della Liga.

Poi, ancora più duro, in una storia su Instagram. “Non è stata

la prima volta, nè la seconda o la terza. Il razzismo è normale

nella Liga – il messaggio del brasiliano del Real Madrid -. Il

campionato che una volta ‘appartenne’ a Ronaldinho, Ronaldo,

Cristiano e Messi, oggi appartiene ai razzisti”. “Una nazione

bellissima, che mi ha accolto e che mi incanta – continua

Vinicius -, ha accettato di esportare all’estero l’immagine di

un paese razzista. Mi perdonino gli spagnoli che non saranno

d’accordo, , ma oggi in Brasile la Spagna è conosciuta come un

paese razzista. E purtroppo, visto ciò che succede ogni

settimana, io non posso difenderla. Io sono d’accordo…Però

sono forte e andrò avanti fino in fondo contro i razzisti. Anche

se ciò dovesse accadere lontano da qui”. (ANSA).



