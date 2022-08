Condividi l'articolo

Viola Davis sarà la cattiva nel prequel di ‘Hunger Games’, la ‘Ballata dell’usignolo e del serpente’ (The Ballad of Songbirds and Snakes). La notizia è stata ufficializzata sulla pagina Instagram del film. L’attrice premio Oscar vestirà i panni della dottoressa Volumnia Gaul, diabolico capo degli Strateghi. Nel cast del prequel, basato sull’omonimo romanzo del 2020 della scrittrice statunitense Suzanne Collins, anche Rachel Zegler, Tom Blyth, Jason Schwartzman, Peter Dinklage, Hunter Schafer e Josh Andrés Rivera. Il diciottenne Coriolanus Snow (Tom Blyth) viene scelto come uno dei 24 studenti dell’Accademia di Capitol City per fare, per la prima volta tra tutte le edizioni, da mentore a un tributo alla 10/a edizione degli Hunger Games. Per Coriolanus, la cui famiglia ha perso la propria ricchezza durante i Giorni Bui, è un’opportunità unica, in quanto il mentore del vincitore può vincere un premio in denaro con cui potrebbe finanziare i suoi studi all’università. Tuttavia scopre che gli è stato offerto di fare da mentore alla ragazza tributo del Distretto 12, che generalmente ha scarse possibilità di vittoria.

