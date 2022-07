Violentano turista, arrestati in Puglia due vacanzieri

Condividi l'articolo

(ANSA) – GALLIPOLI, 11 LUG – Notte di violenza a Gallipoli

per una turista di nazionalità belga in vacanza nella località

jonica. La giovane, una ragazza di 20 anni, nella tarda serata

di ieri è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale

denunciando di essere stata violentata da due uomini conosciuti

nella stessa serata di ieri in un noto beach club sulla

litoranea in area parco. Soccorsa dal personale di sicurezza del

locale la giovane è stata condotta al pronto soccorso

dell’ospedale dove i sanitari le hanno riscontrate alcune

contusioni ad una gamba e evidenti tracce di un rapporto

sessuale. Scattata subito la segnalazione ai carabinieri le

indagini, grazie al racconto della vittima, hanno permesso in

poche ore di individuare i due presunti responsabili e di

arrestarli con l’accusa di violenza sessuale .Si tratta di due

vacanzieri originari della Toscana di 21 e 27 anni. (ANSA).



