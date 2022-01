Violentarono minorenne a Capodanno, due arresti a Roma

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – Sono accusati di avere violentato una

minorenne durante una festa avvenuta a Roma in una villetta la

notte di Capodanno del 2021, un anno fa. Per questo i

carabinieri della Compagnia Cassia hanno dato esecuzione ad

una ordinanza cautelare nei confronti di tre ragazzi di età

compresa tra i 19 e i 21 anni nei confronti dei quali la Procura

contesta, a vario titolo, i reati di violenza sessuale e

violenza sessuale di gruppo aggravata. In due sono finiti ai

domiciliari, per il terzo disposto l’obbligo di presentazione

alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora a Roma. (ANSA).



