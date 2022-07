Violenza di genere, gli stereotipi nei processi per stupro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – IACOPO BENEVIERI, ‘COSA INDOSSAVI? –

LE PAROLE NEI PROCESSI PENALI PER VIOLENZA DI GENERE’ (TAB

EDIZIONI, pp. 144 – 12 euro).

Ha avuto ampia circolazione la notizia della partecipazione

ad un concorso per miss di una ragazza che ha scelto di sfilare

con gli abiti indossati nel triste giorno in cui un uomo tentò

di violentarla. Martina Evatore, 20 anni, ha voluto compiere

questo gesto, vestita quasi senza un centimetro di pelle

scoperta, dopo che una sua amica, poche settimane fa, aveva così

commentato una sua mise: “Se vai in giro in questo modo, te la

cerchi”. Il saggio di Iacopo Benevieri “Cosa indossavi?”, di

recente uscita per Tab Edizioni, indaga proprio sull’uso delle

parole nei processi per casi di stupro e sugli stereotipi che

con esse si trascinano.

La denuncia di Martina non approderà, almeno per il momento,

in un’aula di tribunale, perché il tipo sulla quarantina che

mollò la presa grazie al sopraggiungere di alcuni passanti, non

è stato ancora individuato. È proprio lì, invece, che ci conduce

Benevieri, avvocato penalista esperto di linguaggio come mezzo

per l’affermazione dei diritti e, soprattutto, dei poteri. Lo fa

partendo da un approfondimento, fra storia e mitologia, sulle

origini di quel senso di colpa che spesso, più o meno

inconsciamente, trattiene una donna dal denunciare un abuso

subito. Perché convinta di esserne co-responsabile.

Illuminante, quindi, l’elenco delle 12 false credenze legate

alle violenze sessuali: da quella sugli autori di stupro che

nella maggior parte dei casi sarebbero sconosciuti alla vittima

(mentre le statistiche provano da tempo l’esatto contrario); a

quella sul ruolo giocato dall’abbigliamento e dai comportamenti

della donna nel giustificare l’azione dell’aggressore. Dodici

macigni che costituiscono il cosiddetto “senso comune” sul tema

degli abusi e che, fa capire Benevieri, sfruttati più o meno

subdolamente da avvocati e magistrati in sede dibattimentale,

possono finire con l’infiltrarsi nelle sentenze.

Dopo un’analisi sui vari tipi di confronto linguistico che si

stabiliscono fra due interlocutori (se fra di essi ci sono un

soggetto forte e uno debole), l’autore entra definitivamente in

aula per descrivere l’ampia casistica, dedotta dai verbali, di

condizionamenti, degradazioni e intimidimenti subiti dalle

vittime di violenza chiamate a deporre sulla propria denuncia.

Potenza della parola, dunque, con mille e più strumenti cui fare

ricorso. Comprese le pause, i toni di voce, le espressioni del

viso e le gestualità. L’analisi è compiuta ruotando intorno ad

un brevissimo estratto d’interrogatorio: “L’imputato… (Pausa)

Le piaceva, no?”.

Benevieri, in conclusione, rivolge un appello a tutti coloro

che in ogni processo per abusi possono assumere un ruolo

dominante sulla controparte, affinché lo riducano al massimo

nelle manifestazioni verbali (pur senza rinunciare ai

diritti-doveri della propria funzione), nell’interesse unico

della vittima, figura nella maggioranza dei casi più debole e

vulnerabile. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte