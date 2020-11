Violenza donne: fiocco bianco sul pallone, Lega Pro in campo

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – La Lega Pro e suoi club ribadiscono

il no ad ogni forma di violenza sulle donne. Lo fanno, anche

oggi 25 novembre, nella giornata mondiale per l’eliminazione

della violenza contro le donne, proclamata dall’Onu nel 1999.

I club hanno organizzato, oggi per i recuperi, e per le gare in

programma da sabato 28 a lunedì 30 novembre, varie iniziative

sul tema della lotta alla violenza sulle donne.

Un fiocco bianco, invece, “abbraccia” il pallone del campionato

Serie C per ribadire l’impegno ogni giorno contro la violenza ed

ogni sua forma. (ANSA).



