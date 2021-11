Violenza donne: Juve colora d’arancione seggiolini Stadium

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 25 NOV – La Juventus contro la violenza

sulle donne. I volti di atleti delle Prime Squadre (Giorgio

Chiellini e Cristiana Girelli), dell’U23 (Enzo Barrenechea),

dell’Under 19 Femminile (Maddalena Nava) e di dipendenti

provenienti dalle diverse aree di Juventus, sono i protagonisti

di un video che verrà proposta sabato pomeriggio all’Allianz

Stadium. In occasione di Juventus-Atalanta, un sedile ogni tre

verrà colorato di arancione, il colore ufficiale della giornata,

e ci sarà messaggio “Don’t sit and watch (Non stare a guardare,

ndr)”. (ANSA).



