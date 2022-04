Violenza donne: picchia compagna e le rompe tendine, arrestato

Condividi l'articolo

(ANSA) – FALCONARA MARITTIMA, 03 APR – Botte e insulti alla

compagna convivente, che aveva rifiutato un rapporto sessuale,

fino a colpirla con una scarpa, prenderla per i capelli e

procurarle la lacerazione del tendine di un dito della mano. La

donna, una 38enne del Bangladesh, è riuscita a chiudersi a

chiave in bagno e a chiamare i carabinieri, che al loro arrivo

hanno trovato l’uomo, un 35enne compatriota della donna, operaio

presso un cantiere navale del Pesarese, nudo e ubriaco. E’

successo la scorsa nota a Falconara Marittima (Ancona). Il

35enne è stato arrestato dai carabinieri e chiuso nel carcere di

Montacuto con le accuse di maltrattamenti e lesioni personali.

Lei è stata subito accompagnata al pronto soccorso

dell’ospedale di Torrette, dove le è stata riscontrata la

lacerazione del tendine del quinto dito della mano destra, con

prognosi di 20 giorni. Lui resterà in carcere fini alla

convalida dell’arresto. Non è nuovo a episodi di violenza nei

confronti della compagna: a Natale l’aveva percossa, facendola

finire all’ospedale con un labbro tumefatto. Alla donna è stata

offerta ora la possibilità di cambiare vita e di aderire ad un

percorso di tutela e di recupero per le vittime di violenza

domestica. (ANSA).



