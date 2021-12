Violenza sessuale a Capalbio, uomo va in carcere

Condividi l'articolo

(ANSA) – GROSSETO, 13 DIC – I carabinieri di Capalbio

(Grosseto) hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare

in carcere ad un residente, un romeno, per maltrattamenti in

famiglia, violenza sessuale e lesioni personali ai danni della

compagna, una connazionale, che ha vissuto con lui fino ad

alcuni mesi fa. L’ordinanza segue indagini iniziate in estate

quando la donna ha deciso di denunciare ai militari 10 anni di

vessazioni e violenze tra cui l’imposizione di rapporti subiti

con la forza nonostante il suo rifiuto, cosa che si sarebbe

verificata più volte. Secondo le indagini la convivenza tra i

due era iniziata nel 2011 ma il rapporto è sempre stato

problematico ed era diventato per la donna, specie negli ultimi

quattro anni, sempre meno sostenibile. La donna ha anche

denunciato ingiustificati moti di gelosia da parte dell’uomo,

ingiurie, aggressioni con pugni, calci e morsi ma ha sopportato

violenze ed umiliazioni per tenere unita la famiglia nella

speranza che il suo compagno potesse cambiare comportamento. I

carabinieri hanno raccolto con cura tutti gli elementi,

presentando all’autorità giudiziaria un quadro corrispondente ai

riscontri fatti tra cui i referti medici delle lesioni e

testimonianze. (ANSA).



