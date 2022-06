Violenza sessuale: Haggis respingerà accuse davanti al gip

Condividi l'articolo

(ANSA) – OSTUNI, 20 GIU – Intende rispondere a tutte le

domande della Procura e del gip di Brindisi, dinanzi ai quali

respingerà tutte le accuse, il regista e sceneggiatore canadese

70enne Paul Haggis, da ieri in stato di fermo per violenza

sessuale e lesioni aggravate. L’udienza di convalida e l’interrogatorio saranno fissati entro giovedì. Intanto, a

quanto si apprende, la Procura sta provvedendo a tradurre gli

atti in inglese. “Haggis – spiega il difensore, Michele Laforgia

– ha sin da subito dichiarato di essere del tutto innocente e di

auspicare la massima celerità di tutti gli accertamenti

necessari a chiarire la vicenda”. (ANSA).



