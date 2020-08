Violenza sessuale: pm, Massari a giudizio immediato

(ANSA) – MILANO, 06 AGO – La Procura di Milano ha chiesto il

giudizio immediato per Paolo Massari, l’ex assessore

all’Ambiente del Comune e giornalista arrestato il 13 giugno con

l’accusa di aver violentato una amica imprenditrice, in passato

sua compagna di scuola. L’istanza è stata inoltrata dal pm

Alessia Menegazzo al gip Lidia Castelucci. Massari, tutt’ora in

carcere, secondo l’accusa, avrebbe stuprato la donna nel garage

del palazzo dove vive e dal quale si accede al suo loft. Dopo

l’aggressione l’imprenditrice è scappata senza abiti ed è stata

soccorsa per strada dalle volanti della polizia. Una decina di

altre donne hanno raccontato al pm di essere state vittime del

giornalista, ma a differenza dell’amica non hanno sporto

querela. (ANSA).



