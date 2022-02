Violenza sessuale su atleta minorenne, arrestato allenatore

Condividi l'articolo

(ANSA) – CATANIA, 16 FEB – Abusando della sua qualità di

allenatore avrebbe ripetutamente abusato sessualmente di una

ragazzina che all’epoca dei fatti aveva meno di 14 anni. Con

questa accusa la polizia di Catania, su delega della Procura ha

arrestato un uomo che è stato posto ai domiciliari con il

divieto di comunicare con persone estranee al proprio nucleo

familiare. Gli agenti hanno seguito un’ordinanza di custodia

cautelare emessa dal Gip.

I reati contestati sarebbero stati commessi, in un paese

della provincia di Catania, tra il 2012 ed il 2016. Le indagini

hanno preso avvio dopo una denuncia presentata nel novembre del

2021 dalla vittima, oggi maggiorenne, che, scrive la Procura di

Catania “con dovizia di particolari ha riferito gravissimi

episodi”.

Secondo l’accusa, “l’uomo avrebbe attirato la minorenne con la

prospettiva di risultati a livello nazionale approfittando

sessualmente della giovane atleta, che per timore e vergogna non

avrebbe avuto il coraggio di denunciare quanto le era accaduto”.

(ANSA).



—

