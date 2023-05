Violenze in carcere: in aula i primi video della “mattanza”

Condividi l'articolo

(ANSA) – CASERTA, 10 MAG – È il momento “cruciale” dei video

della perquisizione straordinaria e dei pestaggi dei detenuti al

processo in corso all’aula bunker del tribunale di Santa Maria

Capua Vetere (Caserta), che vede imputati in 105 tra agenti

penitenziari, funzionari del Dap e medici dell’Asl. La “pistola

fumante” che per la Procura di Santa Maria Capua Vetere prova le

violenze di cui rimasero vittime oltre 200 detenuti del reparto “Nilo”.

Oggi è stata mostrata solo la prima parte di una clip di tre

ore e mezza (il resto sarà fatto vedere nell’udienza del 17

maggio), mentre tutto il girato nel giorno 6 aprile 2020 dalle

telecamere presenti ai tre piani dei Nilo – al quarto gli occhi

elettronici non funzionavano – ammonta a 70 ore totali. A

descrivere le scene il brigadiere dei carabinieri Medici, che

dopo i fatti – avvenuti il 6 aprile 2020 – interrogò i detenuti

e si occupò del riconoscimento degli agenti intervenuti. “La

perquisizione parte nelle sezioni tre e cinque del reparto, ed

inizialmente, spiega il sottufficiale – partecipano solo agenti

del carcere di Santa Maria Capua Vetere, quasi tutti con

mascherina ma senza casco, quindi facilmente riconoscibili dai

detenuti”. Poco dopo arrivano anche i poliziotti penitenziari

del Nucleo Pronto Intervento provenienti dalle carceri di

Secondigliano (Napoli) e Avellino, i più violenti durante la

perquisizione come emerso da indagini e video, in quanto muniti

di caschi e mascherine, tanto che in molti non sono stati ancora

identificati. (ANSA).



