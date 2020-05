Vip in quarantena si tagliano i capelli da soli: da Virginia Raggi a Michelle Hunziker. Ecco il risultato

Mantenere i capelli in ordine durante la quarantena e con i parrucchieri chiusi è davvero difficile così in tanti stanne cedendo al fai da te, Vip compresi. Cristiano Ronaldo si è fatto aiutare dalla sua Georgina che –come mostra un video su Instagram – con particolare sicurezza gli passa il rasoio fra i capelli. Si è improvvisata barbiere per un giorno anche Virginia Raggi che ha dato una spuntatina ai capelli del marito. E che dire di Michelle Hunziker che si è dedicata alla chioma di Tomaso Trussardi? Coraggiosissima Paola Barale che si è tagliata i capelli da sola facendosi guidare in video collegamento da un amico hair stylist. Anche Ricky Martin ha voluto mettere in ordine la chioma del marito, Jwan Yosef, che si abbandonato sotto le mani della pop star. Persino Nicola Sturgeon, premier scozzese, si è cimentata col rasoio per il marito ma pare abbia leggermente esagerato lasciandogli la testa quasi completamente calva.

