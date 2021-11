Visco, diseguaglianza sui vaccini è rischio economia globale

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 10 NOV – “La distribuzione diseguale dei

vaccini in tutte le aree del mondo, specialmente nelle meno

sviluppate, resta un grosso fattore rischio per l’economia

globale”.

Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio

Visco, tracciando i lavori del G20 a presidenza italiana nel suo

intervento al Singapore Fintech Festival.

VIsco ha spiegato che “le sfide più importanti che le nostre

economie stanno attualmente affrontando continuano ad essere

collegate alla pandemia e alle sue conseguenze dirette e

indirette”. Da qui l’iniziativa di sospensione dei pagamenti sul

debito per 50 Paesi, quella sui diritti speciali di prelievo Fmi

per 650 miliardi di dollari, il programma Act-A e la creazione

di un Panel indipendente di alto livello per la risposta

pandemica, che ha proposto di formare un Comitato globale per le

minacce sanitarie. “Questa proposta – ha spiegato Visco – ha

ricevuto forte sostegno da tutte le istituzioni internazionali

rilevanti, in particolare l’Oms, anche se non tutti i membri del

G20 hanno ancora aderito. SI è dunque deciso di creare una task

force per sviluppare possibili soluzioni di coordinamento, che

speriamo porterà a una soluzione condivisa il prossimo anno”.

